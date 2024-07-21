В Донском огнеборцы МЧС России спасли трёх человек на пожаре

Фото МЧС Тульской области.

Сегодня ранним утром поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Металлистов в микрорайоне Центральный.

На место происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения.

Огонь ликвидировали 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств, спасено 3 человека. Из соседних квартир эвакуировано 15 человек. К сожалению, пострадал 32-летний мужчина. Он получил отравление продуктами горения.

В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

МЧС России напоминает: