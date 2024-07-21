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В Донском огнеборцы МЧС России спасли трёх человек на пожаре
Фото МЧС Тульской области.

В Донском огнеборцы МЧС России спасли трёх человек на пожаре

Сегодня ранним утром поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Металлистов в микрорайоне Центральный.

На место происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения.

Огонь ликвидировали 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств, спасено 3 человека. Из соседних квартир эвакуировано 15 человек. К сожалению, пострадал 32-летний мужчина. Он получил отравление продуктами горения.

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В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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МЧС России напоминает:

  • приобрети и установи дома огнетушитель и пожарный извещатель, они увеличат шансы на спасение;
  • не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
  • не перегружай электросеть;
  • пользуешься электроприборами — следи за их состоянием.

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