В Донском огнеборцы МЧС России спасли трёх человек на пожаре

На место происшествия были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения.
Огонь ликвидировали 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств, спасено 3 человека. Из соседних квартир эвакуировано 15 человек. К сожалению, пострадал 32-летний мужчина. Он получил отравление продуктами горения.
В результате происшествия выгорела комната, квартира закоптилась по всей площади. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
МЧС России напоминает:
- приобрети и установи дома огнетушитель и пожарный извещатель, они увеличат шансы на спасение;
- не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
- не перегружай электросеть;
- пользуешься электроприборами — следи за их состоянием.