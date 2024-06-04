В Туле покажут спектакль «Люди А. Выбор» по пьесе Леонида Якубовича

Премьера спектакля о спецназе пройдет в четверг, 6 июня, в 15.00 в Центре культуры и досуга.

Пьесу Леонид Якубович написал по мотивам документального романа Алексея Филатова «неВойна». Спектакль «Люди А. Выбор» посвящен сотрудникам спецподразделения «Альфа» и их женам. Режиссером стал заслуженный деятель искусств республики Крым Юрий Маковский.

Основная идея постановки — сложность выбора между личными интересами и служением стране, особенно когда речь идет о работе в спецподразделениях, таких как Центр Специального назначения ФСБ России.

Главные герои пьесы — старший лейтенант Александр Гордеев и его жена Светлана. Александр с детства мечтает в службе в группе «Альфа». Во время дружеского застолья он объявляет жене и друзьям, что все собеседования он благополучно прошел и от заветного назначения его отделяет подписание одного лишь рапорта.

В спектакле заняты актеры театра и кино Юнона Захарьева, Владислав Кулыгин, Евгений Терентьев, Людмила Колесникова и Сергей Шолох. Роль генерала исполнил сам автор книги Алексей Филатов.

В финале спектакля звучит песня «Полвека держим строй», слова к которой были написаны Леонидом Якубовичем на музыку Семёна Гликмана.

Алексей Филатов, подполковник запаса ФСБ России, президент Союза «Офицеры Группы „Альфа“», автор проекта «Люди А» и книги «неВойна»:

— Для меня огромная честь вновь вернуться в Тулу теперь уже с нашим новым спектаклем «Люди А. Выбор». Тула — это не просто город на карте России, это символ героизма, мужества и несгибаемого духа. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я ощущаю особую гордость и ответственность выступать перед туляками, потому что именно здесь живут потомки тех, кто не дрогнул перед лицом врага во времена Великой Отечественной войны.

В суровые годы войны город стал настоящей крепостью, сыгравшей ключевую роль в обороне Москвы.

Тула воспитала в своих жителях стойкость и мужество, которые передаются из поколения в поколение. Здесь каждая улица, каждый памятник, каждая семья хранит память о тех великих днях, когда весь народ поднялся на защиту Родины. Здесь чувствуется особенная энергетика, дух патриотизма и гордости за свою страну.

Наш спектакль создан с целью напомнить всем о тех героях, чьи подвиги и самопожертвование продолжают служить фундаментом сегодняшнего мира.

Наш коллектив уже не впервые выступает в Туле, и каждый раз нас встречают с теплом и гостеприимством, которое проникает в самое сердце. Для меня это не просто гастроли, а возможность отдать дань уважения всем тулякам, всем защитникам, благодаря которым мы сегодня живем в свободной стране. Мы хотим, чтобы каждый зритель ушел со спектакля с чувством гордости за нашу страну, с верой в силу и мощь русского духа.



Вход на мероприятие — бесплатный. 16+