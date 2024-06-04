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Во дворе на ул. Степанова машина провалилась в коллектор

Во дворе на ул. Степанова машина провалилась в коллектор

Образовавшая яма оказалась около метра в ширину.

В дома № 33 по ул. Степанова в Туле в коллектор провалился Chevrolet Cruze. Об этом очевидцы сообщили в Телеграм-канале «Тула Жесть». 

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Предположительно, провал случился в тот момент, когда машина проезжала по люку. Его крышка упала в яму, туда же полетели решетки, державшие ее, и куски асфальта.

Напомним, сегодня утром был замечен провал на проезжей части ул. Тургеневской: напротив дома № 31 провалился асфальт. Дорога в этом месте вся в заплатках — видно, что какое-то время назад здесь ремонтировали и сам колодец. 

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