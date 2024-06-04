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Обнесли палатку, пытались угнать машины: в Ясногорске орудовала банда подростков

Обнесли палатку, пытались угнать машины: в Ясногорске орудовала банда подростков

В ближайшее время дело в отношении молодых людей будет направлено в суд.

В Ясногорске 17-летний молодой человек и его 16-летний и 15-летний подельники обвиняются в краже. Кроме этого, подельникам молодого человека вменяют 3 эпизода покушения на угон и кражу с банковского счета, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 23 сентября 2023 года трое обвиняемых разбили стекло входной двери табачной палатки и украли оттуда сигареты, вейпы, деньги и ноутбук. Ущерб от их действий составил 77 000 рублей.

Кроме этого, 17 февраля 2024 года 16-летний и 15-летний обвиняемые пытались угнать сразу несколько автомобилей: проникали внутрь и пытались завести их, замыкая проводку. В одной из машин они нашли банковскую карту и чуть позже потратили с нее 19 000 рублей. 

Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу.

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