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В Ясной Поляне стартует новый сезон цикла «Музыка в доме Толстых»

В Ясной Поляне стартует новый сезон цикла «Музыка в доме Толстых»

25 мая в яснополянском доме выступит московский пианист, заслуженный артист России Павел Нерсесьян.

Авторский цикл музыковеда Ольги Беловой «Музыка в доме Толстых» музей-усадьба проводит в десятый раз. Открытием этого сезона станет сольное выступление пианиста Павла Нерсесьяна, посвященное теме влияния классической музыки на становление личности. В исполнении пианиста прозвучат сочинения Фридерика Шопена, Роберта Шумана, Ференца Листа и Франца Шуберта.

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Заслуженный артист России Павел Нерсесьян не раз выступал в Ясной Поляне. Это уже второй его концерт в Доме, в котором Лев Толстой прожил более полувека.

— Играть в Ясной Поляне очень трудно, потому что личность Льва Николаевича увеличивает все, превращает каждое событие в его доме в символ. Играть не в концертном зале, а в небольшом помещении всегда сложно, потому что расстояние между слушателями и исполнителем равно расстоянию между душами, — говорит пианист.

Павел Нерсесьян, как и другие пианисты, принимавшие участие в цикле «Музыка в доме Толстых», будет играть на мемориальном рояле фирмы Беккер, который в свое время слышал и на котором играл Лев Толстой и члены его семьи. Этот инструмент с его интимным звучанием и мягким звуком для Толстых выбрал пианист и композитор Александр Борисович Гольденвейзер. По словам Павла Нерсесьяна, к этому роялю у него сложилось особое отношение, потому что каждая его нота становится очень важным событием.

Музыкальный вечер в Ясной Поляне начнется с тематической экскурсии «Музыка в жизни Толстого» (сбор у Башен музея). Начало в 18.10. 12+

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