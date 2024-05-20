В ближайшую неделю Тулу ждет повышенное атмосферное давление

Фото Артема Жильцова.

На текущей неделе в Центральной России ожидается повышенное атмосферное давление. Осадков будет минимум, только во вторник во второй половине дня прогнозируется кратковременный дождь, также местами возможна гроза. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Так, в Москве погода будет определяться антициклональной деятельностью. Давление высокое в течение всех дней недели, оно будет нарастать к концу недели. Такая же обстановка ожидается и в Туле. Показания барометров будут выше нормы на 10-13 пунктов.