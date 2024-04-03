В тульском филиале ГИМ покажут 270 экспонатов о свадебных традициях

ГИМ подготовил выставку «Русская свадьба. Традиции и обряды». В экспозицию войдут более 270 подлинных экспонатов: иконы XVII века, праздничные костюмы, живописные полотна, а также документы о заключении брака из фондов Госархива Тульской области.

– Выставка будет построена по принципу путешествия по обряду. То есть начинаем мы со сватовства, дальше сбор приданого, дальше – девичники, венчание, свадебный пир и прочее. То есть по всем этапам можно будет пройтись. Даже будет условный алтарь с иконами, – рассказали в пресс-службе филиала ГИМ.

Экспозиция начнет свою работу 26 апреля. Увидеть предметы свадебного обихода прошлых веков можно до 26 августа. Подробности – на сайте музея.

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Напомним, ранее Myslo совместно с тульским филиалом ГИМ провел конкурс на лучшую свадебную фотографию.