В Тульской области мужчина несколько часов избивал свою жену. Она скончалась в больнице

Фото: СУ СКР по Тульской области

В отношении ранее судимого жителя Алексина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как уточнили в СУ СКР по Тульской области, события происходили с 31 марта по 1 апреля. Злоумышленник в нетрезвом состоянии несколько часов избивал свою супругу. С полученными повреждениями в области головы, грудной клетки и живота женщину доставили в медучреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчину задержали. Следователи предъявили ему обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В ходе допроса обвиняемый сознался в содеянном и раскаялся. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

— Следователями продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и обвиняемый, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, — отметили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.