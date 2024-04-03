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В Тульской области мужчина несколько часов избивал свою жену. Она скончалась в больнице
Фото: СУ СКР по Тульской области

В Тульской области мужчина несколько часов избивал свою жену. Она скончалась в больнице

Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

В отношении ранее судимого жителя Алексина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как уточнили в СУ СКР по Тульской области, события происходили с 31 марта по 1 апреля. Злоумышленник в нетрезвом состоянии несколько часов избивал свою супругу. С полученными повреждениями в области головы, грудной клетки и живота женщину доставили в медучреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавшая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. 

Мужчину задержали. Следователи предъявили ему обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В ходе допроса обвиняемый сознался в содеянном и раскаялся. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

— Следователями продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели и обвиняемый, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, — отметили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

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СУ СКР по Тульской областиАлексин

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