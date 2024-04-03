Стартовал прием заявок на именные стипендии правительства Тульской области

Фото Алексея Пирязева.

В конкурсе могут принять участие аспиранты в возрасте до 36 лет, работающие в университетах региона.

До 2 мая аспиранты тульских университетов могут подать заявку на именную стипендию правительства региона. Конкурс проводится в рамках региональной госпрограммы развития науки и инноваций. В нем могут принять участие аспиранты в возрасте до 36 лет, работающие в университетах Тульской области.

С 2024 года по инициативе губернатора Алексея Дюмина размер выплаты увеличен до 20 тысяч рублей. 50 аспирантов будут получать ее с 1 июля в течение полугода. Для этого им необходимо представить в комитет Тульской области по науке и инноватике необходимые документы и пройти конкурсный отбор.

— Поддержка молодых ученых — одна из приоритетных задач нацпроекта «Наука и университеты» и Десятилетия науки и технологий. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать новые национальные проекты технологического суверенитета. Благодаря региональной госпрограмме и участию вузов Тульской области в крупнейших федеральных проектах (НОЦ «ТулаТЕХ», «Приоритет 2030», «Передовая инженерная школа») в регионе формируется инновационная инфраструктура для проведения научных исследований. Комплекс мер по поддержке и привлечению молодежи в сферу разработок позволит достичь целей, поставленные Президентом, — отметил заместитель председателя комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Панкратов.

Итоги конкурса будут размещены на сайте регионального комитета по науке и инноватике. Подробности по тел.: +7 (4872) 24-51-04 (доб. 30-15, 30-16).