Научный проект тульского третьеклассника стал лучшим на Форуме «Шаг в будущее»

Фото минобразования Тульской области.

С 25 по 30 марта в Москве проходил Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 300-летию Российской академии наук.

В форуме приняли участие школьники, студенты начальных курсов вузов, колледжей, техникумов, имеющие собственные достижения в науке и инженерном деле. Научные площадки форума организованы на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 ведущих российских университетов.

К работе с молодыми участниками форума привлечено более 300 докторов и кандидатов наук. Форум является крупнейшим мероприятием Десятилетия науки и технологий и проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Минобрнауки России, Минобороны России, Российской академии наук, Российской академии образования, Национального агентства развития квалификаций, госкорпораций, высокотехнологичных компаний, институтов инновационного развития и других организаций. В этом году форум собрал 1500 участников из России и стран Европы, Азии, Америки, Африки, Океании.

Тульскую область на форуме представлял ученик 3-го класса гимназии № 1 Тулы Святослав Корчагин с исследовательским проектом «Удивительный минерал флюорит. Выращивание кристаллов с заданными свойствами».

Защита работы Святослава проходила в секции «Физико-химическая инженерия» на базе Федерального исследовательского центра химической физики им. Н. Н. Семенова РАН. При защите работы Святослав презентовал своей проект, убедительно ответил на вопросы экспертов и участников конференции.

Эксперты оценивали работы участников по совокупности критериев: новизна исследования, достоверность результатов, актуальность работы, научное и практическое значение результатов работы, качество презентации, выступление докладчика и др.

По итогам оценки экспертной комиссией работ участников конференции Святослав Корчагин стал победителем в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума» и был награжден дипломом I степени. Работа Святослава получила максимальные 100 баллов.

После форума Святослав поделился своими впечатлениями:

— Участие в форуме мне очень понравилось и запомнилось. Я познакомился с ребятами из разных регионов страны, посмотрел представленные проекты на выставке. Участие в таких мероприятиях дает большой опыт и уверенность в своих силах, можно сказать, является двигателем в учебе и изучении нового.