  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Научный проект тульского третьеклассника стал лучшим на Форуме «Шаг в будущее» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Научный проект тульского третьеклассника стал лучшим на Форуме «Шаг в будущее»
Фото минобразования Тульской области.

Научный проект тульского третьеклассника стал лучшим на Форуме «Шаг в будущее»

Ученик гимназии № 1 Святослав Корчагин представил исследовательский проект про минерал флюорит.

С 25 по 30 марта в Москве проходил Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 300-летию Российской академии наук.

В форуме приняли участие школьники, студенты начальных курсов вузов, колледжей, техникумов, имеющие собственные достижения в науке и инженерном деле. Научные площадки форума организованы на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 ведущих российских университетов.

К работе с молодыми участниками форума привлечено более 300 докторов и кандидатов наук. Форум является крупнейшим мероприятием Десятилетия науки и технологий и проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Минобрнауки России, Минобороны России, Российской академии наук, Российской академии образования, Национального агентства развития квалификаций, госкорпораций, высокотехнологичных компаний, институтов инновационного развития и других организаций. В этом году форум собрал 1500 участников из России и стран Европы, Азии, Америки, Африки, Океании.

3.jpg

Тульскую область на форуме представлял ученик 3-го класса гимназии № 1 Тулы Святослав Корчагин с исследовательским проектом «Удивительный минерал флюорит. Выращивание кристаллов с заданными свойствами».

1.jpg

Защита работы Святослава проходила в секции «Физико-химическая инженерия» на базе Федерального исследовательского центра химической физики им. Н. Н. Семенова РАН. При защите работы Святослав презентовал своей проект, убедительно ответил на вопросы экспертов и участников конференции.

2.jpg

Эксперты оценивали работы участников по совокупности критериев: новизна исследования, достоверность результатов, актуальность работы, научное и практическое значение результатов работы, качество презентации, выступление докладчика и др.

По итогам оценки экспертной комиссией работ участников конференции Святослав Корчагин стал победителем в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума» и был награжден дипломом I степени. Работа Святослава получила максимальные 100 баллов.

4.jpg

После форума Святослав поделился своими впечатлениями:

— Участие в форуме мне очень понравилось и запомнилось. Я познакомился с ребятами из разных регионов страны, посмотрел представленные проекты на выставке. Участие в таких мероприятиях дает большой опыт и уверенность в своих силах, можно сказать, является двигателем в учебе и изучении нового.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
тульский школьникисследовательский проект
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В марте отряд «ЛизаАлерт» вернул домой 32 человека
В марте отряд «ЛизаАлерт» вернул домой 32 человека
Кто стал победителем конкурса «Свадьбы с историей»
Кто стал победителем конкурса «Свадьбы с историей»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.