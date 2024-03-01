Тульский краевед Владимир Щербаков расскажет о съёмках знаменитого фильма «Евдокия»

Фото: пресс-служба тульского филиала ГИМ

Филиал Исторического музея в Туле представит очередной эпизод второго сезона видеопроекта «Пятницкая – Металлистов. Дома и их обитатели». Он посвящен знаменитому советскому фильму «Евдокия», который снимали в Туле. В рамках премьеры пройдет творческая встреча с коллекционером и краеведом Владимиром Щербаковым, которому удалось восстановить почти все локации, где шли съемки.

Фильм режиссера Татьяны Лиозновой «Евдокия» по повести Веры Пановой можно считать кинематографическим памятником Туле начала 1960-х годов. Картину, которую зрители увидели весной 1961 года, полностью снимали в городе оружейников. Исследователь фотографий тульских улиц разных лет Владимир Щербаков и сегодня может показать точки, где стояли кинокамеры.

Творческая встреча с Владимиром Щербаковым состоится 9 марта, в 14.00, в лектории филиала Исторического музея. Предварительная регистрация и справки по телефону: 77-31-56.