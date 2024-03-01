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В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора

В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора

Обратиться к специалистам ведомства смогут жители Тулы, Новомосковска и Суворова.

В среду, 6 марта, с 9.00 до 18.00, в этих городах пройдут консультации по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области розничной торговли и различных услуг.

Все желающие смогут получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. Кроме того, эксперты подскажут, как нужно действовать в каждой конкретной ситуации, помогут подготовить досудебную претензию или проект искового заявления. Консультации пройдут по следующим адресам:

  • Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12.

 

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