В МФЦ Тульской области пройдут консультации Роспотребнадзора

В среду, 6 марта, с 9.00 до 18.00, в этих городах пройдут консультации по всем направлениям потребительского законодательства, а также по проблемным вопросам в области розничной торговли и различных услуг.

Все желающие смогут получить исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы. Кроме того, эксперты подскажут, как нужно действовать в каждой конкретной ситуации, помогут подготовить досудебную претензию или проект искового заявления. Консультации пройдут по следующим адресам: