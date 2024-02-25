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Тульские модели блистали на финале XIII Международного конкурса «Русский Силуэт»
Фото предоставлены модельным агентством Linda.

Тульские модели блистали на финале XIII Международного конкурса «Русский Силуэт»

Модели агентства Linda представили коллекции молодых дизайнеров, в том числе и победителей Международного фестиваля Fashion Style.

Финал XIII Международного конкурса «Русский Силуэт» — действо всегда яркое, шикарное, запоминающееся. 

Президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова отметила, что это конкурс, где находят звездочек, молодых дизайнеров, и направляют их во взрослую жизнь, на профессиональные рельсы:

- За кулисами 100 моделей, 60 дизайнеров с помощниками! Все те, кто имеет отношение к моде. Педагоги, журналисты, ведущие дизайнеры со всей страны и из ближнего зарубежья. 

Модели тульского агентства Linda представили коллекции молодых дизайнеров, в том числе и победителей Международного фестиваля Fashion Style (Инна Басишвили, Анастасия Чернышова, Полина Гербулова и др.), который ежегодно проводится в нашем городе.

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На конкурсе «Русский Силуэт» было названо имя победителя, им стала юный художник из Москвы — Александра Гапанович с коллекцией MOST. В качестве Гран-при Александре был вручен сертификат на поддержку Благотворительного фонда в размере 1 000 000 рублей в целях развития собственного бренда.

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Также в центре столицы были отмечены лучшие молодые дизайнеры из Курска, Омска, Новосибирска, Якутска, Иваново, Тулы, Шахты, Минска и других городов.

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Авторы получили не менее ценные призы: стажировки в Домах моды Валентина Юдашкина, Тани Котеговой, Виктории Андреяновой, Татьяны Парфеновой, Яны Расковаловой, Сергея Сысоева, FIRDAWS, Alena Akhmadullina, в дизайн-отделе Bosco и других топовых компаниях современного мира моды.

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Также финалистам были выданы грамоты от Союза дизайнеров России, сертификаты на обучение в институтах дизайна, участие в Неделях моды в Москве и Санкт-Петербурге, возможность представить работы на международных выставках, форумах и фестивалях и многое другое. 

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Софья Шестопалова, «Краса Тулы — 2023»:

— Для меня гала-показ «Русский силуэт» в Москве является одним из самых знаковых в России. Приезжают дизайнеры, пресса и знаменитые гости. Мне приятно ощущать себя на подиуме такого серьезного модного мероприятия.

Во время дефиле я нахожусь в окружении магии моды и в восторге от неописуемых эмоций, которые дарят зрители своими взглядами. Безусловно, присутствует страх не встать на нужное место или же повернуть не в ту сторону, но все эти переживания уходят как только переступаешь линию закулисья. Свет фанфар и вспышки камер будто поглощают все страхи.

Я безумно рада, что у меня была возможность поучаствовать в этом показе, ведь о таком мечтает каждая модель.

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Алла Бурлина, генеральный директор модельного агентства Linda, президент фестиваля FASHION STYLE:

- В финале международного конкурса дизайнеров «Русский силуэт» приняли участие шесть дизайнеров — финалистов международного фестиваля моды и красоты FASHION STYLE, который традиционно проходит в нашем городе. Подиум международного фестиваля моды FASHION STYLE становится своеобразным трамплином для талантливых дизайнеров со всей России. Хорошей традицией, зародившейся в Туле, становится участие лауреатов фестиваля в статусных показах и конкурсах Москвы. И этой весной в Туле вновь зажгутся новые звездные имена мира Моды. 11-12 мая в Творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет XII международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE.

 

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