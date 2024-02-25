Тульские модели блистали на финале XIII Международного конкурса «Русский Силуэт»

Фото предоставлены модельным агентством Linda.

Финал XIII Международного конкурса «Русский Силуэт» — действо всегда яркое, шикарное, запоминающееся.

Президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова отметила, что это конкурс, где находят звездочек, молодых дизайнеров, и направляют их во взрослую жизнь, на профессиональные рельсы:

- За кулисами 100 моделей, 60 дизайнеров с помощниками! Все те, кто имеет отношение к моде. Педагоги, журналисты, ведущие дизайнеры со всей страны и из ближнего зарубежья.

Модели тульского агентства Linda представили коллекции молодых дизайнеров, в том числе и победителей Международного фестиваля Fashion Style (Инна Басишвили, Анастасия Чернышова, Полина Гербулова и др.), который ежегодно проводится в нашем городе.

На конкурсе «Русский Силуэт» было названо имя победителя, им стала юный художник из Москвы — Александра Гапанович с коллекцией MOST. В качестве Гран-при Александре был вручен сертификат на поддержку Благотворительного фонда в размере 1 000 000 рублей в целях развития собственного бренда.

Также в центре столицы были отмечены лучшие молодые дизайнеры из Курска, Омска, Новосибирска, Якутска, Иваново, Тулы, Шахты, Минска и других городов.

Авторы получили не менее ценные призы: стажировки в Домах моды Валентина Юдашкина, Тани Котеговой, Виктории Андреяновой, Татьяны Парфеновой, Яны Расковаловой, Сергея Сысоева, FIRDAWS, Alena Akhmadullina, в дизайн-отделе Bosco и других топовых компаниях современного мира моды.

Также финалистам были выданы грамоты от Союза дизайнеров России, сертификаты на обучение в институтах дизайна, участие в Неделях моды в Москве и Санкт-Петербурге, возможность представить работы на международных выставках, форумах и фестивалях и многое другое.





Софья Шестопалова, «Краса Тулы — 2023»:

— Для меня гала-показ «Русский силуэт» в Москве является одним из самых знаковых в России. Приезжают дизайнеры, пресса и знаменитые гости. Мне приятно ощущать себя на подиуме такого серьезного модного мероприятия.

Во время дефиле я нахожусь в окружении магии моды и в восторге от неописуемых эмоций, которые дарят зрители своими взглядами. Безусловно, присутствует страх не встать на нужное место или же повернуть не в ту сторону, но все эти переживания уходят как только переступаешь линию закулисья. Свет фанфар и вспышки камер будто поглощают все страхи.

Я безумно рада, что у меня была возможность поучаствовать в этом показе, ведь о таком мечтает каждая модель.





Алла Бурлина, генеральный директор модельного агентства Linda, президент фестиваля FASHION STYLE:

- В финале международного конкурса дизайнеров «Русский силуэт» приняли участие шесть дизайнеров — финалистов международного фестиваля моды и красоты FASHION STYLE, который традиционно проходит в нашем городе. Подиум международного фестиваля моды FASHION STYLE становится своеобразным трамплином для талантливых дизайнеров со всей России. Хорошей традицией, зародившейся в Туле, становится участие лауреатов фестиваля в статусных показах и конкурсах Москвы. И этой весной в Туле вновь зажгутся новые звездные имена мира Моды. 11-12 мая в Творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет XII международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE.