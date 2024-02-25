Главный синоптик России Роман Вильфанд рассказал, ждать ли тепла в марте

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Март станет зимним месяцем, рассказал Вильфанд сайту 76.ru.

— Не нужно очаровываться, что 1 марта наступает весна. Самое большое разочарование бывает от завышенных ожиданий. У нас по климату высота сугробов самая большая именно в конце февраля — в начале марта, — пояснил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Как отметил ученый, 1 марта наступает лишь календарная весна, окончание зимы можно оценивать по-разному: началом таяния снега, ледоходом на реках или возвращением птиц с юга.

— Календарная весна наступает первого марта. Весну по климатическим характеристикам, скажем, в Москве, можно по-разному оценивать: ледоход на реках начинается в конце марта — в начале апреля. Сход снега с полей тоже в первой декаде апреля. Грачи прилетают в третьей декаде марта.

По его прогнозу в этом году на конец февраля выпадет оттепель, а март начнется с похолодания.

- Нужно четко, совершенно четко понимать, что март — это зимний месяц, поэтому в марте еще понижение температуры до -10 °С очень вероятно. И повышение температуры тоже выше 5−10 градусов, они тоже прогнозируются во второй половине марта. Но колебания будут, как вся эта зима, так и в марте.