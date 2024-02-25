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Администрация на двухчасовое ожидание автобуса № 12: «Рейсы не шли по расписанию по технической неисправности»
Фото расписания автобуса на остановке "Ул. Сурикова".

Администрация на двухчасовое ожидание автобуса № 12: «Рейсы не шли по расписанию по технической неисправности»

Публикуем официальный комментарий.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации г. Тулы, автобусы, следующие по маршруту номер 12, осуществляют рейсы согласно расписанию. Рейсы с 15.00 до 15.30 не шли по расписанию по технической неисправности. С водителем, проехавшим мимо остановки «ул. Сурикова», будет проведена разъяснительная работа. Руководство службы автобусного парка проведёт работы по контролю работы маршрута. 

Напомним, что 24 февраля в редакцию Myslo обратилась тулячка Оксана В., которая пожаловалась на неудовлетворительную работу городского транспорта и на то, что автобус ей пришлось ждать два часа. 

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