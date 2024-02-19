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Музей оружия приглашает туляков отпраздновать День защитника Отечества

Музей оружия приглашает туляков отпраздновать День защитника Отечества

Интерактивные мероприятия будут интересны не только детям, но и взрослым.

В Тульском государственном музее оружия пройдут мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. 23 февраля гости смогут подержать в руках легендарные образцы российского стрелкового оружия и принять участие в мастер-классе «Стрелковое дело», почувствовать себя «поисковиком», освоить навыки шифровки и проявить себя стратегом в познавательной программе «Капсула времени».

Любителям военной техники будет интересно попробовать себя в роли оператора современного мощного противотанкового ракетного комплекса «Корнет-Э» или пилота реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч».

Взрослые и дети смогут проверить стрелковые навыки и меткость в спортивной стендовой стрельбе и фотоохоте, выполнить условные боевые задачи в подлинной кабине военно-транспортного вертолета Ми-8, а также написать письмо или сделать своими руками праздничную открытку с теплыми пожеланиями защитникам Отечества.

В музее можно познакомиться со всем многообразием холодного и стрелкового оружия с XIV века до современности, с которым российские воины одерживали славные победы, защищая Отечество. Кроме того, там проходит уникальная выставка «Служу России!», посвященная участникам специальной военной операции. В экспозиции представлены образцы вооружения и амуниции спецподразделений армии и силовых структур нашей страны.

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