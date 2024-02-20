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Туляк сыграл в новом сериале ТНТ
Фото: https://www.kinopoisk.ru/picture/4070770/

Туляк сыграл в новом сериале ТНТ

В проекте принял участие уроженец Тулы Сергей Степин.

Комедийный сериал «Камера! Мотор!» (16+) стартует на ТНТ 4 марта. В списке главных актеров заявлен Сергей Степин. Правда, имя его персонажа не указано. В проекте анонсировано 16 серий.

Действие комедии происходит в 1991 году. Мечтающий стать кинорежиссером Коля Виденин (Павел Рассомахин) работает в видеосалоне — показывает культовые ленты, которые выучил наизусть. Однажды он случайно показал школьникам фильм для взрослых. За это Колю отдают под суд, а затем отправляют на лесопилку. Но там он не отчаивается, а начинает снимать фильмы, сюжет которых напоминает известные голливудские киноленты.

Сергей Степин родился в Туле в 1965 году. Окончил Тульское культпросветучилище. Начинал карьеру в театре-студии Александра Белова «У Толстовской заставы». Кинодебют Сергея Степина состоялся в 2001 году — он сыграл в картине «Марш Турецкого». По состоянию на февраль 2024 года Сергей Степин принял участие в 184 проектах.

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