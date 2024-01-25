Влюбленные из Алексина Тульской области сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

Невеста Анастасия. Фото телеканала «Пятница!»

В реалити-шоу «Четыре свадьбы» снялись Анастасия и Денис из Тульской области.

По правилам шоу в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.





В числе участников проекта оказалась пара из Алексина Тульской области — 33-летняя Анастасия и 36-летний Денис.

Анастасия — косметолог, а ее жених работает на заводе. Влюбленные познакомились в социальных сетях.

Молодые устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 300 тысяч рублей. Фишка торжества — лимузин.



Ради победы в шоу Анастасии и Денису предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба — лучшая.

Удастся ли влюбленным из Алексина победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть уже сегодня, 25 января, в 19.00 на телеканале «Пятница!».

