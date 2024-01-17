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«Мысли в старом дупле: как русские писатели прочитали «Анну Каренину»: туляков приглашают на лекцию

«Мысли в старом дупле: как русские писатели прочитали «Анну Каренину»: туляков приглашают на лекцию

Лекцию прочтет писательница и литературовед Майя Кучерская 28 января в 13.00 в Доме культуры «Ясная Поляна».

Роман «Анна Каренина» вызвал бурную полемику в русской критике, но на него откликнулись и писатели, и поэты.

«Третьего дня, тотчас по приезде, прочел я жене эпилог „Карениной“, и тысячи мыслей зароились и зажужжали в моем старом дупле», — писал Льву Николаевичу Афанасий Фет.

Лектор расскажет о том, какие мысли этот роман вызвал у русских писателей:

почему разочаровал Тургенева и Салтыкова-Щедрина, чем восхитил Гончарова и Лескова, и как к нему отнесся Достоевский.

Выступление Майи Кучерской приурочено к 150-летию с начала работы Льва Толстого над романом «Анна Каренина» и продолжит лекционный цикл, посвященный этому произведению. 12+
 

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Автор:
сегодня, в 14:08 +1
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Событие
лекцияроман Анна КаренинаЛев Толстой
Люди
Майя Кучерская
Место
ДК Ясная Поляна
 

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