«Мысли в старом дупле: как русские писатели прочитали «Анну Каренину»: туляков приглашают на лекцию

Роман «Анна Каренина» вызвал бурную полемику в русской критике, но на него откликнулись и писатели, и поэты.
«Третьего дня, тотчас по приезде, прочел я жене эпилог „Карениной“, и тысячи мыслей зароились и зажужжали в моем старом дупле», — писал Льву Николаевичу Афанасий Фет.
Лектор расскажет о том, какие мысли этот роман вызвал у русских писателей:
почему разочаровал Тургенева и Салтыкова-Щедрина, чем восхитил Гончарова и Лескова, и как к нему отнесся Достоевский.
Выступление Майи Кучерской приурочено к 150-летию с начала работы Льва Толстого над романом «Анна Каренина» и продолжит лекционный цикл, посвященный этому произведению. 12+