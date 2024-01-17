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Тульская Росгвардия показала на видео задержанного за ножевые ранения подростка

Тульская Росгвардия показала на видео задержанного за ножевые ранения подростка

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 17-летнего жителя Суворова по горячим следам.

В Суворове Тульской области экипаж Росгвардии в ходе патрулирования получил информацию, что в один из сетевых магазинов вошел молодой человек с ножевыми ранениями груди и поясницы.

Оперативно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы обнаружили пострадавшего. Быстро установили приметы подозреваемого и приступили к поискам. На улице Садовой они увидели схожего по приметам молодого человека и задержали его совместно с сотрудниками МВД.

— Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, — отметили в пресс-службе Росгвардии.

Сегодня Myslo сообщал, что 16 января в Суворове 17-летний парень поссорился с ровесником и не менее 7 раз ударил его ножом. Потерпевшего доставили в больницу, сейчас его жизнь в безопасности. Возбуждено уголовное дело. 

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