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В Тульской области за год сняли 12 кинопроектов
Фото пресс-службы правительства области

В Тульской области за год сняли 12 кинопроектов

Среди них сериалы, фильмы и документальные ленты.

11 января прошло заседание кинокомиссии Тульской области, на котором подвели итоги работы за 2023 год. 

В прошлом году кинокомиссия привлекла в регион около 30 млн рублей, что на 10 млн больше, чем в 2022-м. В общей сложности было снято 12 проектов: сериалы «Недетское кино», «Курьеры», «Страх», «Инспектор Гаврилов»; полнометражный фильм «Манюня. Путешествие в Москву»; документальный фильм «150-летие Тульского государственного музея оружия».

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— Минкульт РФ уделяет большое внимание работе региональных кинокомиссий, ведь это центральный орган, который связывают кинобизнес и различные государственные структуры и, главное, оказывают поддержку кинопроизводству. Мы рады отметить, что инфраструктура региона, которая активно развивается благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина привлекает внимание съемочных групп. Наши объекты природного и культурного наследия, достопримечательные и исторические места все чаще становятся естественными декорациями для картин, — сказала Татьяна Рыбкина.

Также министр отметила, что в регионах России осуществляют деятельность порядка сорока кинокомиссий, по эффективности работы тульская — в пятерке лучших, это неоднократно отмечали на всероссийских кино-форумах и выставках.

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