Жительница Новомосковска обманула продавца цветов на 5300 рублей

Мировой судья судебного участка № 35 Новомосковского судебного района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве. Согласно материалам дела 23 ноября прошлого года женщина пришла в магазин «Седьмой лепесток» и заявила, что хочет купить букет цветов и мягкие игрушки на общую сумму 5300 рублей.

Затем она попросила женщину-продавца продиктовать номер телефона для перевода денег, отправила ей в мессенджер поддельный банковский чек и показала сделанный с помощью фотошопа скриншот из банковского приложения. После этого мошенница забрала «покупки» и ушла. Суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей.