В Туле снимают первый сериал о жизни курьеров: репортаж со съемочной площадки

Кинокомпания «Пиманов и партнеры»

Драматургия жизни

«Курьеры» – первый в России сериал, в котором центральной темой стали ситуации из жизни доставщиков. В основу легли реальные истории курьеров со всей России. Жанр сериала – драмеди [прим. авт.: сочетание драмы и комедии]. Есть над чем посмеяться и где слезу пустить.

– Через курьеров зритель попадает в миры других людей. Курьеры видят то, чего не видит обычный человек, – рассказал режиссер сериала Илья Максимов («Проводник», «Я больше не боюсь», «Шаповалов»). – Это калейдоскоп разных судеб, социальных срезов. Профессия курьера – источник драматургии для фильма, на котором можно строить интересные истории.

У нас правдивый сериал.

Снимают в локациях кластера «Октава», ресторанах, кафе, ТЦ и дворах старых районов Тулы. Первый съемочный день работали во дворах на улице Первомайской.

Фото кинокомпания «Пиманов и партнеры»

Москва в Туле?

– Тула почти приблизилась к Москве. Я помню Тулу 2010 года, когда мы снимали здесь фильм, сюжет которого происходил в 1944 году, – рассказала исполнительный продюсер Светлана Безган. – Сейчас все изменилось. Тула похорошела. Открою секрет: запланированы съемки сцен на новой шикарной набережной и в Искре.

В областной столице отснимут треть материала. Вообще, место действия – Москва. И жители столицы в итоговой картинке увидят знакомые локации. И тем не менее, тульские районы в сериале станут столичными. Помимо открытых локаций снимают и в квартирах туляков. Не только в фешенебельных апартаментах, но и обстановке а-ля «советский шик».

– Поскольку герои нашего сериала – люди, которым доставляют еду, требуется много локаций-квартир. Иногда нам нужно внести какие-то изменения в обстановке. Хозяева идут нам навстречу, – рассказала Светлана Безган.

Режиссер Илья Максимов – крайний справа.

По словам режиссера сериала Ильи Максимова, снимать в Туле ему нравится: районы без проблем можно принять за московские.

– При этом в Туле сохранился колорит, то, чего в столице уже невозможно найти. Считаю, что мне повезло! Я бы, кстати, с удовольствием снял фильм об Игоре Стечкине. Ну, и вообще, про поколение туляков, которые вложили силы в развитие страны, – рассказал Илья Максимов.



Приезд Раисы Рязановой – праздник для туляков

Возле трейлеров съемочной группы на улице Первомайской – ажиотаж. Туляки спрашивают статистов: а что происходит? Те спокойно отвечают – съемки.

– Приятно, что туляки отзывчивы и с радостью помогают. Женщина снималась у нас в массовке. А потом увидела рядом со своим домом наши трейлеры и напекла всей съемочной группе целый таз сырников! Вышла к нам со словами: «Вы же не дома, вы в командировке! Дайте я домашним накормлю!» – рассказала исполнительный продюсер Светлана Безган.

Раиса Рязанова на съемках сериала.

– Сегодня снимаем в старом жилфонде города. В нескольких квартирах одного подъезда. Местные нас радушно приняли. Когда узнали, что играет Раиса Рязанова – невероятно обрадовались. Для туляков это праздник. И я рад, что мы несем праздник людям, – говорит Илья Максимов.

Полюбившаяся многим по фильму «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова играет важную роль. Несмотря на почтенный возраст - 79 лет - продолжает сниматься в кино. Раиса Ивановна играет одинокую женщину с несколькими кошками. У нее богатое в молодости прошлое, но неудачная личная жизнь.

Раиса Рязанова и Милана Бру.

«Когда-нибудь курьерам поставят памятник»

На съемочной площадке нам удалось поговорить с исполнителями главных ролей: Владиславом Тироном («Триггер», «Фандорин. Азазель») и Миланой Бру («Я делаю шаг», «Конец света»).

– Мой герой - Гоша. Его мама – женщина властная, любит контролировать сына. Хочет, как лучше, но, по сути, реализует на нем свои амбиции. В какой-то момент Гоша понимает, что хочет вырваться от нее и стать стать режиссером. Как актер скажу: мой персонаж смотрит на режиссуру весьма наивно, через розовые очки. Толком ничего про профессию не знает, просто насмотрелся фильмов. Учится на медицинском, но хочет в киношколу. Гоша хочет сепарироваться, жить отдельно. При этом у него нет четкой жизненной цели, кроме как съехать от мамы и пойти в кино, – рассказал Владислав Тирон.

И здесь хочется вставить ремарку: у нового сериала есть переклички с «Курьером» Карена Шахназарова, тем самым «перестроечным» фильмом-высказыванием о потерянном поколении без цели.

Милана Бру и Владислав Тирон.

– Сложности делают из моего персонажа человека. Если простыми словами: это история о взрослении. При этом основное высказывание здесь – о курьерах. За ними людей не видят: для многих курьер – просто человек, везущий заказ на велосипеде. Но они делают огромную работу. Хотелось бы, чтобы после просмотра нашего сериала, люди поняли: что перед ними не просто человек, отдающий заказ, а личность и человеческая история. Когда-нибудь им точно поставят памятник, – сказал актер с улыбкой.

В этом моменте не могла не спросить у Владислава: чувствует ли он, что его персонаж – персонаж современного поколения, в котором родители «напирают» на детей со сдачей ЕГЭ и определением цели. При этом отказываются видеть их цели и желания.

– Раньше сепарация происходила естественным путем. А сегодня можно жить, практически не выходя из дома. Смысл жизни – в эволюции, в поиске себя. И, когда человек долгое время живет в комфортных условиях, наверно, это может перерасти в проблему. Сейчас проблема чрезмерного комфорта очень актуальна. Я бы дал совет подросткам продолжать искать. Чтобы было честное намерение искать, делать шаги. Пробовать одно, второе, третье. Отвечать себе на вопрос, а что я действительно хочу?

«Получилось у нее. Получится и у тебя!»

Роль Миланы Бру – непростая для молодой девушки. Но актриса уверена: персонаж Марины несет свет многим зрителям.

Милана Бру на съемках фильма

– Марина – человек со сложной судьбой, со сложным детством. Она – ёжик. Сироту выставили из дома в 14 лет, ей пришлось зарабатывать не самым правильным путем. Эта история о том, как девочка с поломанной судьбой приехала в Москву за лучшей жизнью. Но прошлое мешает двигаться вперед. Мне не понять, что чувствует девушка, которая рождена без любви… Ее не то, чтобы недолюбили, – над ней издевались, - рассказывает актриса Милана Бру.

- Чтобы понять, прочувствовать боль Марины, пришлось смотреть очень много фильмов, изучать источники, общаться с похожими на Марину людьми. В какой-то момент я приблизила ее к себе. Вчера после съемок даже сердце болело! Почувствовала, что меня не отпускает эта история, – рассказала Милана Бру.

Звучит угрожающе. А это точно комедия? Нас ждет хороший конец? Милана Бру ответила так:

– Думаю, персонажа ждет хорошее развитие. У нее есть романтическая линия. Между персонажами возникает чувство, которое победит прошлое Марины. Мы делаем добрый и глубокий сериал. Это рука помощи, поддержка нашим зрителям.

Своим персонажем я будто бы говорю с экрана: «Вот, посмотри на нее! У нее было хуже. Но она могла переступить через это, продолжить жить. Научилась заново жить и любить. Значит, у тебя получится! Значит, ты все-таки встанешь». Вообще считаю, что профессия актера заключается в том, чтобы кричать людям: «Все будет хорошо».