Алексей Дюмин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Сегодня, 12 января, — День работника прокуратуры Российской Федерации. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников и ветеранов ведомства. Адрес опубликовало региональное правительство:

— Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

С петровской эпохи и по сегодняшний день органы прокуратуры остаются одним из гарантов защиты прав и свобод граждан нашей страны.

Ваша деятельность охватывает самые разные отрасли.

Вы отстаиваете права многодетных семей, детей, предпринимателей, военнослужащих и их близких. Ведете борьбу с коррупцией, преступностью и экстремизмом. Обеспечиваете надзор за сферами, которые напрямую влияют на качество жизни людей, — от цен на товары первой необходимости до работы управляющих компаний и коммунальных служб.

Спасибо вам за активную вовлеченность в решение вопросов, волнующих наших жителей.

Желаю вам крепкого здоровья и плодотворной работы на благо Тульской области и всего нашего государства!