  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Экс-глава тульского правительства Валерий Шерин перешёл на работу в ООО «Союзметаллсервис» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Экс-глава тульского правительства Валерий Шерин перешёл на работу в ООО «Союзметаллсервис»
Фото из архива Myslo

Экс-глава тульского правительства Валерий Шерин перешёл на работу в ООО «Союзметаллсервис»

В 2022 году он был назначен статс-секретарём – заместителем гендиректора Роскосмоса.

Бывший председатель правительства Тульской области и первый заместитель главы региона Валерий Шерин снова сменил рабочий кабинет – 25 декабря было объявлено о его назначении на пост генерального директора ООО «Союзметаллсервис».

Это управляющая компания «Южного горно-металлургического комплекса», который, в свою очередь, руководит крупнейшими металлургическими и коксохимическими предприятиями ДНР и ЛНР. По официальным данным, выручка ООО «Союзметаллсервис» за 2022 год составила 144 млрд рублей.

Валерий Шерин имеет большой опыт работы в тяжёлой металлургии – до перехода в правительство Тульской области он в трудился в кемеровском ОАО «Кокс», а затем был пять лет занимал пост директора ОАО «Тулачермет» по правовым вопросам.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:12 −6
Другие статьи по темам
Событие
Валерий Шеринновое назначение
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Можно ли шуметь в новогоднюю ночь: разъяснение Роскачества
Можно ли шуметь в новогоднюю ночь: разъяснение Роскачества
Полная праздничная афиша: куда сходить в новогодние каникулы в Туле
Полная праздничная афиша: куда сходить в новогодние каникулы в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.