Экс-глава тульского правительства Валерий Шерин перешёл на работу в ООО «Союзметаллсервис»

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В 2022 году он был назначен статс-секретарём – заместителем гендиректора Роскосмоса.

Бывший председатель правительства Тульской области и первый заместитель главы региона Валерий Шерин снова сменил рабочий кабинет – 25 декабря было объявлено о его назначении на пост генерального директора ООО «Союзметаллсервис».

Это управляющая компания «Южного горно-металлургического комплекса», который, в свою очередь, руководит крупнейшими металлургическими и коксохимическими предприятиями ДНР и ЛНР. По официальным данным, выручка ООО «Союзметаллсервис» за 2022 год составила 144 млрд рублей.

Валерий Шерин имеет большой опыт работы в тяжёлой металлургии – до перехода в правительство Тульской области он в трудился в кемеровском ОАО «Кокс», а затем был пять лет занимал пост директора ОАО «Тулачермет» по правовым вопросам.