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Тульская рукодельница отправила своих «ребят из СССР» пушествовать по стране

Тульская рукодельница отправила своих «ребят из СССР» пушествовать по стране

Анна Ульянова оставила большую часть своих работ на выставке во «Дворце конгрессов» (Санкт-Петербург).

В декабре в экскурсионном бюро Государственного комплекса «Дворец конгрессов» в Санкт-Петербурге открылась выставка «Праздничная канитель». Здесь собрали свои работы талантливые мастера, авторы елочных игрушек.

Выставка продлится до 30 января, посетителям покажут произведения российских художников, выполненными в различных техниках, а также с антикварными рождественскими украшениями.

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Особое место в экспозиции отведено жанровому разнообразию художественной ватной игрушки.

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Тульская мастерица Анна Ульянова также стала участницей выставки «Праздничная канитель». 

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— Я не раз принимала участие в выставках-ярмарках, где основная задача — продажи. Обычно на такие ярмарки приглашают много мастеров, которые платят за взнос, а затем продают свои игрушки. На этой выставке платы за участие нет, организаторы сами выбирают и приглашают мастеров. И работы здесь не продаются, цель другая: популяризация творчества. И не только ватной игрушки, а чего-то прекрасного, доброго, родного.

Я приняла решение оставить большую часть работ в дар творческому объединению «Союз Культур».

После завершения выставки работы отправятся путешествовать по стране. Их увидят очень много людей, даже тех, кто вовсе не знал, что такое ремесло существует! Это ведь чудесно, правда?

Myslo уже рассказывал о мастерице Анне Ульяновой. За прошедший год многое изменилось, Анна выросла из мастера в наставники. И с удовольствием обучает людей своему мастерству ватной игрушки.

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