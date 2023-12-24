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«Музейная зима в Туле»: в Тульской области открылись новые выставки федеральных музеев
Фото пресс-службы правительства Тульской области

«Музейная зима в Туле»: в Тульской области открылись новые выставки федеральных музеев

Свои выставочные проекты представляют ведущие музеи России, в том числе три федеральных музея, которые откроют свои филиалы в Туле в 2025 г.

23 декабря в Ясногорском центре культуры и досуга открылась планшетная выставка Театрального музея имени А.А. Бахрушина «Золотой век Юрия Григоровича». Она посвящена выдающемуся российскому хореографу. 

Гости выставки могут узнать о жизни и творчестве Юрия Григоровича, который более 30 лет занимал пост главного балетмейстера и художественного руководителя балетной труппы Большого театра. За эти годы им были созданы балеты, ставшие визитной карточкой Большого: «Спартак», «Щелкунчик», «Легенда о любви», «Каменный цветок», «Золотой век», «Иван Грозный», а также редакции классических спектаклей «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка» и других.

Также 22 декабря в Музее авиаконструктора В.М. Мясищева в Ефремове открылась выставка «Моя Россия». На ней представлены репродукции работ из собрания графики Музея современной истории России. Здесь можно познакомиться с советской графикой 1920-1950 годов, исполненные в различных техниках.

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