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Веневский грузчик попался на краже еды и средств гигиены

Веневский грузчик попался на краже еды и средств гигиены

Мужчина задержан, похищенное изъято.

В Веневе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился директор одного из сетевых магазинов. Мужчина заявил, что из торгового зала неизвестный украл продукты и средства гигиены.

Изучив записи камер видеонаблюдения стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый грузчик.

Мужчина задержан, похищенное изъято. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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