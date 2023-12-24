Веневский грузчик попался на краже еды и средств гигиены

В Веневе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился директор одного из сетевых магазинов. Мужчина заявил, что из торгового зала неизвестный украл продукты и средства гигиены.

Изучив записи камер видеонаблюдения стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый грузчик.

Мужчина задержан, похищенное изъято. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.