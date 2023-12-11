Тулячка Оксана Алешина выступила в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Фото ТНТ.

«Особенно мне были приятны слова Алексея Чумакова о моём профессионализме, чувственности передачи песни», — рассказала Myslo певица.

На телеканале ТНТ вышел десятый выпуск «Ярче звёзд». В нём вокалистка Оксана Алёшина из Тулы перевоплотилась в образ Юлии Началовой.

В каждом выпуске «Ярче звёзд» между собой соревнуются 4 команды. В каждой из них — по 3 участника. Совместными усилиями им предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта: как собственного, так и их кумира. Тот, кто справится с этой задачей лучше остальных, получит денежный приз, а также возможность участия в суперфинале.

Певице из Тулы Оксане Алёшиной 33 года она является продюсером и автором-исполнителем, параллельно руководит вокальной школой. Участвовала в известных музыкальных фестивалях и является победительницей проектов.

В новом выпуске шоу Оксана поразила своим выступлением членов жюри. Она исполнила песни известной певицы Юлии Началовой «Герой не моего романа» и «Жди меня».

Вокалистка вжилась в роль артистки без особых трудностей.

— Песни Юлии Началовой с самого детства меня формировали. В особенности песня «Герой не моего романа»», — отметила Оксана.

Главной задачей для нее было передать ностальгию того времени и талант певицы.

Жюри оценили по достоинству талант девушки:

— Члены жюри говорили невероятно тёплые слова о моем исполнении. Особенно мне были приятны слова Алексея Чумакова о моём профессионализме, чувственности передачи песни, — поделилась Оксана.

Оксана Алёшина рассказала, что она не испытывала сильного волнения во время выступления:

— На протяжении всего проекта я была спокойна. Всё проходило легко и в дружелюбной обстановке.

Она чувствовала поддержку друзей, которые находились за сценой в тот момент и переживали за неё.

Сейчас Оксана планирует активную работу над новым альбомом и мечтает, чтобы её аудитория становилась больше.

В судейский состав вошли настоящие мастера перевоплощений. Звёзды, которые владеют своим голосом и умеют создавать гениальные образы на сцене: Марина Кравец, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков. Ведущий проекта — Гарик Мартиросян.