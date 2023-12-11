75-летняя тулячка перевела мошенникам через банкомат 1 млн 900 тысяч

Она поверила, что переводит деньги на «безопасные счета».

По данным тульской полиции, за прошедшие выходные у 6 жителей региона мошенники выудили 3 млн 978 тысяч 474 рубля. Жертвам от 41 до 86 лет.

Самыми распространенными остаются мошенничества, когда неизвестные звонят по телефону или в мессенджере, представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить деньги на указанные ими банковские счета или номера мобильных.

Рекондсмен недели - 75-летняя пенсионерка из Советского округа. Она перевела через банкомат 1 млн 900 тысяч рублей на «безопасный счёт».

Таким же образом поступила 42-летняя жительница посёлка Молодежный: перевела аферистам 210 тысяч рублей. 43-летняя уроженка Новомосковска потеряла 985 тысяч рублей, а 86-летний пенсионер из Советского округа - 857 тысяч 274 рублей.

Также туляки не устают соовершать рискованные сделки в интернете. 42-летний бухгалтер тульской организации захотела в соцсети купить рыбу и перевела «продавцу» 11 тысяч 200 рублей, оставшись без денег и без рыбы.

41-летней жительнице Новомосковска через мессенджер написал якобы ее знакомый. Попросил в долг. Потерпевшая перевела ему 15 тысяч рублей. Как выяснилось потом, аккаунт мужчины был взломан.

Полиция просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните, что все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

Будьте предельно внимательными при осуществлении банковских операций и при переводе денег на неизвестные мобильные номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый в соцсетях и сайтах объявлений.