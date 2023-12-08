В следующее воскресенье в Туле откроют резиденцию Деда Мороза

Фото: "Тульские парки"

17 декабря в 11 часов в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится торжественное театрализованное открытие резиденции Деда Мороза. Мероприятие пройдет на территории Детского городка.

Детей бесплатно покатают на пони. Всех гостей угостят чаем и пирожками.

Посетить резиденцию Деда Мороза можно 23, 24, 30 и 31 декабря, так же в 11 часов.

Кроме того, в Комсомольском и Пролетарском парках появились специальные красные ящики Почты Деда Мороза. Они установлены рядом со сценическими площадками парков. Оставить письма зимнему волшебнику можно ежедневно в удобное для посетителей время. Письма из почтовых ящиков передадут в резиденцию Деда Мороза в центральном парке.