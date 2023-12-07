Вокалистка из Тулы примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Фото ТНТ.

В эту субботу, 9 декабря, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск проекта «Ярче звёзд», в котором участники перевоплощаются в известных исполнителей.

Задача не из простых, ведь им предстоит продемонстрировать все грани таланта не только своего, но и своего кумира. Участников объединяют в 4 команды по 3 человека, и они соревнуются между собой.

Главный приз – это 500 тысяч рублей, которые достанутся победителю. Он сможет потратить их на осуществление своих желаний, а также его ждет участие в суперфинале.





В новом выпуске приняла участие певица Оксана Алёшина из Тулы. В данный период времени Оксана живет в Туле, и она поделилась, что её любимое место – это усадьба Льва Николаевича Толстого Ясная Поляна.

Певице 33 года, она - продюсер и автор-исполнитель, параллельно руководит вокальной школой. Участвовала в известных музыкальных фестивалях и является победительницей проектов.

Девушка призналась, что ей легко далось перевоплощение в кумира, ведь творчество и образ этого артиста отзывается ей:

- Творчество артистки, чьи песни я исполняю на проекте «Ярче звёзд», оказало большое влияние на формирование меня как певицы. Я ощущаю, что её творчество мне по-настоящему близко.





Оксана рассказала, что приняла решение об участии, чтобы привлечь внимание к своему творчеству. Она сочиняет собственные песни и музыку:

- Это песни о любви и лёгкости с главным посланием быть собой, пребывать верным внутреннему компасу и давать случаться новому.

Выигрыш девушка хотела бы потратить на запись полноформатного альбома с привлечением живых музыкантов, который будет дополнен мультиками с единой сюжетной линией.