  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Вокалистка из Тулы примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Вокалистка из Тулы примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ
Фото ТНТ.

Вокалистка из Тулы примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В эту субботу, 9 декабря, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск проекта «Ярче звёзд», в котором участники перевоплощаются в известных исполнителей.

Задача не из простых, ведь им предстоит продемонстрировать все грани таланта не только своего, но и своего кумира. Участников объединяют в 4 команды по 3 человека, и они соревнуются между собой.

Главный приз – это 500 тысяч рублей, которые достанутся победителю. Он сможет потратить их на осуществление своих желаний, а также его ждет участие в суперфинале.

IMG_1038.jpg

В новом выпуске приняла участие певица Оксана Алёшина из Тулы. В данный период времени Оксана живет в Туле, и она поделилась, что её любимое место – это усадьба Льва Николаевича Толстого Ясная Поляна.

Певице 33 года, она - продюсер и автор-исполнитель, параллельно руководит вокальной школой. Участвовала в известных музыкальных фестивалях и является победительницей проектов.

Девушка призналась, что ей легко далось перевоплощение в кумира, ведь творчество и образ этого артиста отзывается ей:

- Творчество артистки, чьи песни я исполняю на проекте «Ярче звёзд», оказало большое влияние на формирование меня как певицы. Я ощущаю, что её творчество мне по-настоящему близко.

IMG_1029.jpg

Оксана рассказала, что приняла решение об участии, чтобы привлечь внимание к своему творчеству. Она сочиняет собственные песни и музыку:

- Это песни о любви и лёгкости с главным посланием быть собой, пребывать верным внутреннему компасу и давать случаться новому.

Выигрыш девушка хотела бы потратить на запись полноформатного альбома с привлечением живых музыкантов, который будет дополнен мультиками с единой сюжетной линией.

Смотрите музыкальное шоу перевоплощение «Ярче звёзд» - в субботу, 9 декабря, в 21.00 на ТНТ!

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:47 +4
Другие статьи по темам
Событие
шоуТНТЯрче звезд
Люди
Оксана Алёшина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полиция возбудила дело об умышленном поджоге туристического комплекса в Белеве
Полиция возбудила дело об умышленном поджоге туристического комплекса в Белеве
В ДТП под Тулой пострадала женщина
В ДТП под Тулой пострадала женщина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.