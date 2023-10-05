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Алексей Дюмин поздравил педагогов региона с Днем учителя

Алексей Дюмин поздравил педагогов региона с Днем учителя

Он поблагодарил учителей за труд, любовь к детям и профессии.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Дорогие педагоги! Поздравляю вас с Днем учителя!

Сегодняшний праздник — дань глубокого уважения всем работникам образования. Вы помогаете воспитывать детей, делитесь с ними знаниями, вносите огромный вклад в будущее Тульской области и всей страны.

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Он призван ускорить модернизацию системы образования, повысить престиж вашей профессии. Но какие бы технологии и методы ни внедрялись в эту сферу, главными в ней всегда будете именно вы.

Рядом с ребёнком должен быть внимательный, чуткий наставник, который поможет ему состояться как личности. Уверен, что именно такие педагоги работают на тульской земле.

Благодарю вас за большой труд, любовь к детям и своей профессии, преданность нелёгкому, но крайне важному делу, которому вы служите.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

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