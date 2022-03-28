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В Тульской области стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Тульской области стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

28 марта в Туле состоялся нетворкинг «Сделай шаг!», посвященный старту третьего сезона конкурса.

В нем приняли участие региональные команды из Богородицкого, Киреевского, Щекинского районов, Алексина и Тулы.
 
Ребята выступили с приветствиями, а также приняли участие в разработке кейсов по направлениям конкурса и защите проектов.
 
Финалисты и победители прошлых сезонов «Большой перемены» вспомнили самые яркие моменты конкурса и поделились своим опытом участия в нем.
 
Конкурс «Большая перемена» — это самый масштабный всероссийский проект для школьников и студентов колледжей. В Тульской области он очень популярен. В прошлом году к участию в проекте присоединились более 23 тыс. школьников и студентов региона. «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем могут принять участие ученики 5−10 классов и студенты учреждений среднего профессионального образования.
 
Представить свои работы можно по 12 направлениям: «Создавай будущее!», «Меняй мир вокруг!», «Твори!», «Познавай Россию!», «Делай добро!», «Помни!», «Сохраняй природу!», «Расскажи о главном!», «Будь здоров!», «Открывай новое!», «Предпринимай!», «Служи Отечеству!».
 
Авторы лучших проектов получат гранты на их реализацию.
 
Зарегистрироваться на конкурс можно здесь.
 
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