В Тульской области стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В нем приняли участие региональные команды из Богородицкого, Киреевского, Щекинского районов, Алексина и Тулы.

Ребята выступили с приветствиями, а также приняли участие в разработке кейсов по направлениям конкурса и защите проектов.

Финалисты и победители прошлых сезонов «Большой перемены» вспомнили самые яркие моменты конкурса и поделились своим опытом участия в нем.

Конкурс «Большая перемена» — это самый масштабный всероссийский проект для школьников и студентов колледжей. В Тульской области он очень популярен. В прошлом году к участию в проекте присоединились более 23 тыс. школьников и студентов региона. «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем могут принять участие ученики 5−10 классов и студенты учреждений среднего профессионального образования.

Представить свои работы можно по 12 направлениям: «Создавай будущее!», «Меняй мир вокруг!», «Твори!», «Познавай Россию!», «Делай добро!», «Помни!», «Сохраняй природу!», «Расскажи о главном!», «Будь здоров!», «Открывай новое!», «Предпринимай!», «Служи Отечеству!».