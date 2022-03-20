В Туле покажут спектакль «на ощупь» о великих незрячих людях «Дорогой дневник»

Показ состоится 11 апреля. Зрители будут «смотреть» спектакль в непроницаемых повязках на глазах.

Иммерсивный спектакль «Дорогой дневник» (12+), режиссеры Д.Витан и В.Галсанова рассказывает о великих людях, добившихся успеха в культуре и спорте, не смотря на проблемы со зрением. Луи Брайль, Рэй Чарльз, Клод Монэ, Николай Полухин и Эдуард Асадов – это люди, которые вопреки всему смогли добиться ошеломляющих результатов!

Каждый зритель попробует написать картину на ощупь, читать при помощи пальцев; попробуют описать что изображено на рельефном рисунке, используя только тактильные ощущения; угадают какое животное перед ним находятся, только по его форме и многое другое.

Вы сможете погрузиться в иную реальность-реальность на ощупь. Эта возможность даст по-другому посмотреть на окружающий мир. Спектакль получил грантовую поддержку БФ «Анастасия», благодаря которой мы посетим 10 городов Росси (школы-интернаты, региональные сообщества Всероссийского Общества Слепых и др.).

Спектакль участник: Московский городской фестиваль «Чистопрудный Fest» (г. Москва), Фестиваль «Я плюс мои друзья» (Москва), лауреат премии за доброту в искусстве «На благо мира» (Москва) и др.

Когда: 11 апреля

Во сколько:12.00

Где: Всероссийское Общество Слепых (Тульское отделение)г. Тула, ул. Бр. Жабровых д.1

Контактный телефон: +7-929-680-80-45.