новости
новости
Регистрация
В Туле покажут спектакль «на ощупь» о великих незрячих людях «Дорогой дневник»

В Туле покажут спектакль «на ощупь» о великих незрячих людях «Дорогой дневник»

Показ состоится 11 апреля. Зрители будут «смотреть» спектакль в непроницаемых повязках на глазах.

Иммерсивный спектакль «Дорогой дневник» (12+), режиссеры Д.Витан и  В.Галсанова рассказывает о великих людях, добившихся успеха в культуре и спорте, не смотря на проблемы со зрением. Луи Брайль, Рэй Чарльз, Клод Монэ, Николай Полухин и Эдуард Асадов – это люди, которые вопреки всему смогли добиться ошеломляющих результатов!

Каждый зритель попробует написать картину на ощупь, читать при помощи пальцев; попробуют описать что изображено на рельефном рисунке, используя только тактильные ощущения; угадают какое животное перед ним находятся, только по его форме и многое другое.

Вы сможете погрузиться в иную реальность-реальность на ощупь. Эта возможность даст по-другому посмотреть на окружающий мир. Спектакль получил грантовую поддержку  БФ «Анастасия», благодаря которой мы посетим 10 городов Росси (школы-интернаты, региональные сообщества Всероссийского Общества Слепых и др.).

Спектакль участник: Московский городской фестиваль «Чистопрудный Fest» (г. Москва), Фестиваль «Я плюс мои друзья» (Москва), лауреат премии за доброту в искусстве «На благо мира» (Москва) и др.

Когда: 11 апреля

Во сколько:12.00

Где: Всероссийское Общество Слепых (Тульское отделение)г. Тула, ул. Бр. Жабровых д.1

Контактный телефон: +7-929-680-80-45.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:04 +3
Другие статьи по темам
Событие
Спектакль на ощупьиммерсивный спектакльДорогой дневник
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ассоциация рестораторов и отельеров Тульской области приглашает в свои ряды активных предпринимателей
Ассоциация рестораторов и отельеров Тульской области приглашает в свои ряды активных предпринимателей
Безработный житель поселка за зиму вынес из дома соседки десяток инструментов, оборудование и велосипеды
Безработный житель поселка за зиму вынес из дома соседки десяток инструментов, оборудование и велосипеды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.