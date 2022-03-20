Безработный житель поселка за зиму вынес из дома соседки десяток инструментов, оборудование и велосипеды

Ранее судимый товарищ, видимо, рассчитывал, что его не найдут.

В дежурную часть отделения МВД России по Заокскому району с заявлением обратилась 44-летняя жительница посёлка Пахомово. Женщина сообщила, что злоумышленники повредили входную дверь и из дома утащили кучу полезных в хозяйстве вещей: электрический обогреватель, тепловую пушку, удлинитель, болгарку и электродвигатель, а из сарая около дома – два велосипеда, мангал, электрический триммер и алюминиевая лестница.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность предполагаемого похитителя. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 38-летний местный житель. Он был доставлен в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч3. ст.158 УК РФ «Кража». От задержанного получены признательные показания. Похищенное имущество частично изъято.