В Ассоциации на сегодняшний день уже 22 предприятия индустрии гостеприимства. И идет активная работа по расширении участников и запуску проектов направленных на развитие индустрии в области. Членство в организации помогает компаниям налаживать диалог с властью и развивать партнерские отношения между предприятиями индустрии гостеприимства, получать информационную поддержку по всем направлениям.

Представители индустрии гостеприимства обсудили объединение усилий в работе по импортозамещению, сотрудничество и новые каналы связи, возможности продвижения в свете изменения количества рекламных площадок. Участники встречи также затронули вопросы развития сервиса, подготовки кадров и профессиональной переподготовки, повышения туристического потенциала региона и увеличение количества мероприятий для жителей Тульской области. Планируется запуск гастрономических туров с разным тематическим направлением. А также запуск портала гостеприимства Тульской области.

«В нынешних условиях главные задачи — рост внутренних оборотов, выстраивание бизнес-коммуникаций, которые будут способствовать импортозамещению и поддержанию устойчивого развития сферы гостеприимства» — отметила начальник отдела развития предпринимательства министерства промышленности и торговли Тульской области Оксана Сальникова.

АРИОТО планирует активно работать над стимулированием развития туристического потока и созданием качественных услуг и интересных концепций, для привлечения большего туристического потока и популяризации «еды вне дома» для жителей Тульской области.

Ассоциация Рестораторов и Отельеров Тульской области приглашает в свои ряды активных предпринимателей и всех тех, кому важно будущее ресторанного и гостиничного бизнеса в Тульской области