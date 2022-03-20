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Ассоциация рестораторов и отельеров Тульской области приглашает в свои ряды активных предпринимателей

Ассоциация рестораторов и отельеров Тульской области приглашает в свои ряды активных предпринимателей

Презентация Ассоциации состоялась 17 марта на площадке Центра «Мой бизнес».

В Ассоциации на сегодняшний день уже 22 предприятия индустрии гостеприимства. И идет активная работа по расширении участников и запуску проектов направленных на развитие индустрии в области. Членство в организации помогает компаниям налаживать диалог с властью и развивать партнерские отношения между предприятиями индустрии гостеприимства, получать информационную поддержку по всем направлениям.

Представители индустрии гостеприимства обсудили объединение усилий в работе по импортозамещению, сотрудничество и новые каналы связи, возможности продвижения в свете изменения количества рекламных площадок. Участники встречи также затронули вопросы развития сервиса, подготовки кадров и профессиональной переподготовки, повышения туристического потенциала региона и увеличение количества мероприятий для жителей Тульской области. Планируется запуск гастрономических туров с разным тематическим направлением. А также запуск портала гостеприимства Тульской области.

«В нынешних условиях главные задачи — рост внутренних оборотов, выстраивание бизнес-коммуникаций, которые будут способствовать импортозамещению и поддержанию устойчивого развития сферы гостеприимства» — отметила начальник отдела развития предпринимательства министерства промышленности и торговли Тульской области Оксана Сальникова.

АРИОТО планирует активно работать над стимулированием развития туристического потока и созданием качественных услуг и интересных концепций, для привлечения большего туристического потока и популяризации «еды вне дома» для жителей Тульской области.

Ассоциация Рестораторов и Отельеров Тульской области приглашает в свои ряды активных предпринимателей и всех тех, кому важно будущее ресторанного и гостиничного бизнеса в Тульской области

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:08 0
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