В Туле прошел международный фестиваль «Триумф джаза»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 марта в Тульской областной филармонии состоялся гала-концерт XXII Международного фестиваля «Триумф джаза». На сцене Концертного зала выступили народный артист России Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, певица Фантине и трио народного артиста России Даниила Крамера.



Музыкантов и зрителей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она зачитала приветственный адрес от имени губернатора Алексея Дюмина Игорю Бутману. В нем, в частности, говорится:

- Ежегодно фестиваль становится одним из самых ярких культурных событий Тулы, настоящим праздником для сотен любителей искусства. Сегодняшнее выступление ведущих джазовых исполнителей подарило зрителям самые яркие эмоции. Спасибо Вам, Игорь Михайлович, за большой вклад в сохранение и развитие отечественной музыки и культуры в целом.

Впервые «Триумф джаза» состоялся в 2000 году под руководством саксофониста Игоря Бутмана. В этом году фестиваль отметит 100-летие российского джаза и пройдет в шести российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Ярославле, Красноярске и в Туле. Мероприятие является частью программы «Пушкинская карта».