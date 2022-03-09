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НЕ ОН и подземное царство: в «Октаве» откроются две выставки современного искусства

НЕ ОН и подземное царство: в «Октаве» откроются две выставки современного искусства

Открытие – 19 марта. Это выставка неонового искусства «НЕ ОН х Artwin Gallery» (Москва) и фантастическая экспозиция «У подножья хрустальной горы».

«НЕ ОН х Artwin Gallery»

В первом из них столичные и тульские художники обращаются к теме света с помощью неона — пятого по распространенности элемента во Вселенной. В качестве средства для рекламных вывесок его впервые применили на Парижском автосалоне 1910 года. Прошло всего несколько десятилетий, и неон превратился из рекламного материала в мощное средство изобразительного искусства. Экспозиция через различные образы несет в себе достаточно серьезные смыслы о современном искусстве и содержит отсылки к работам старых мастеров (например, одна из работ напрямую цитирует «Пир Валтасара» Рембрандта).

Тему света в этом выставочном проекте раскроют работы как локальных художников (Артем Тарханов, Саша Львова), так и резидентов Artwin Gallery — Евгения Антуфьева, Тимофея Парщикова, Анны Титовой, Тимофея Ради и Устины Яковлевой. Большинство из них впервые работало с неоном в качестве медиума.
 
Познакомиться с миром современного российского искусства помогут медиаторы Музея станка, а после экскурсии посетители смогут посетить тематический мастер-класс и сделать картину с помощью люминесцентных красок, а также изготовить паспарту для своей работы.
 
«У подножья хрустальной горы»

Параллельно состоится открытие второй выставки — «У подножья хрустальной горы». Многие с детства знакомы с одноименной сказкой, но что если мы попробуем ее исследовать с позиции современного искусства?

В течение веков именно через сказку человек познает возможности родного языка и погружается в мир художественных образов. Несмотря на то, что исконный смысл сказок менялся, содержание оставалось практически неизменным благодаря традиции передавать их «из уст в уста». Выставка «У подножья хрустальной горы» приоткроет занавес древних символов и познакомит зрителей с проявлением разных древних образов: воображаемых, зачастую мрачных, относящихся к подземному царству. Чтобы разглядеть образ древних сказаний, необходимо отказаться от современного мировосприятия и взглянуть на мир глазами людей, живших во времена их создания.
 
 
В рамках выставки куратор Слава Нестеров проведет несколько авторских экскурсий. Посетителей также ждет встреча с художниками выставки и музыкальное выступление Романа Головко.
 
Выставки пройдут с 19 марта по 20 июня.
Возрастной ценз: 16+
Вход платный, стоимость единого билета на все временные экспозиции — 200 рублей.
 
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