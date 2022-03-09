Сахар вырос в цене на 22%: что дорожает в Тульской области и ждет ли нас дефицит продуктов?

Фото из архива Myslo.

Об этом сегодня, 9 марта, говорили на совещании по мониторингу цен.

По словам губернатора, дефицита товаров первой необходимости в Тульской области не наблюдается:

- Ажиотажа нет, запасы пополняются по мере реализации, и они имеются на складах в достаточном объеме. В то же время мы фиксируем рост цен по некоторым позициям, а также увеличение покупательского спроса на бакалею.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов доложил губернатору, что в регионе сформирована комиссия в целях ежедневного мониторинга цен и стабильного функционирования торговли в Тульской области.

Мониторинг проводится при взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службой с привлечением волонтеров. Минпромторг ежедневно сверяет цены по 34 позициям продовольственных и непродовольственных товаров в федеральных сетях и региональных торговых объектах. Проверяют цены на молоко, мясо, сахар, крупы, овощи, фрукты и т. д.

Оперативное взаимодействие с торговыми сетями, производителями и поставщиками налажено. Еженедельно данные по динамике цен традиционно обобщает Туластат.

По словам Романова, по отдельным товарным позициям зафиксирован 5-процентный рост цен: на подсолнечное масло, гречку, капусту и морковь.

На 22% выросли цены на сахар-песок. Сейчас выясняется обоснованность повышения цен.

Вся информация по результатам мониторинга уходит в уполномоченные органы для реагирования и принятия управленческих решений.

Как рассказал Романов, торговые сети минимизировали наценку [до 5%] на 4 категории социально значимых товаров — молочку, сахар, хлеб и овощи «борщевого набора». На сегодняшний день дефицита в магазинах нет, товары на складах имеются, поставки осуществляются регулярно.

- На сахар действительно отмечается повышенный спрос, но, по сведениям торговых сетей, ситуация стабилизируется, — сказал министр.

Обслуживание населения в сельской местности идет в штатном режиме.

Руководитель регионального УФАС Юрий Елагин сообщил, что отдельные сигналы о дефиците сахара-песка в ведомство поступают. Но при проверке выясняется, что это связано с повышенным спросом на сахар-песок. Рафинад при этом на полках имеется.