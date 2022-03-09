Сахар вырос в цене на 22%: что дорожает в Тульской области и ждет ли нас дефицит продуктов?
Об этом сегодня, 9 марта, говорили на совещании по мониторингу цен.
По словам губернатора, дефицита товаров первой необходимости в Тульской области не наблюдается:
- Ажиотажа нет, запасы пополняются по мере реализации, и они имеются на складах в достаточном объеме. В то же время мы фиксируем рост цен по некоторым позициям, а также увеличение покупательского спроса на бакалею.
Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов доложил губернатору, что в регионе сформирована комиссия в целях ежедневного мониторинга цен и стабильного функционирования торговли в Тульской области.
Мониторинг проводится при взаимодействии с Управлением Федеральной антимонопольной службой с привлечением волонтеров. Минпромторг ежедневно сверяет цены по 34 позициям продовольственных и непродовольственных товаров в федеральных сетях и региональных торговых объектах. Проверяют цены на молоко, мясо, сахар, крупы, овощи, фрукты
Оперативное взаимодействие с торговыми сетями, производителями и поставщиками налажено. Еженедельно данные по динамике цен традиционно обобщает Туластат.
По словам Романова, по отдельным товарным позициям зафиксирован 5-процентный рост цен: на подсолнечное масло, гречку, капусту и морковь.
На 22% выросли цены на сахар-песок. Сейчас выясняется обоснованность повышения цен.
Вся информация по результатам мониторинга уходит в уполномоченные органы для реагирования и принятия управленческих решений.
Как рассказал Романов, торговые сети минимизировали наценку [до 5%] на 4 категории социально значимых товаров — молочку, сахар, хлеб и овощи «борщевого набора». На сегодняшний день дефицита в магазинах нет, товары на складах имеются, поставки осуществляются регулярно.
- На сахар действительно отмечается повышенный спрос, но, по сведениям торговых сетей, ситуация стабилизируется, — сказал министр.
Обслуживание населения в сельской местности идет в штатном режиме.