Нападающий тульской «Академии Михайлова» стал лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата МХЛ

Фото пресс-службы «Академии Михайлова».

Глеб Петров провел 55 игр, в которых забросил 42 шайбы.

Нападающий «Академии Михайлова» Глеб Петров стал лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Петров провел 55 игр, в которых забросил 42 шайбы. Его ближайший преследователь — Дмитрий Бучельников из петербуржского СКА-1946 — отстал на один гол.

Кроме того, наш нападающий провел 6 матчей за АКМ в Высшей хоккейной лиге, забросил 1 шайбу.

Глеб Петров перешел в «Академию Михайлова» летом 2021 года из нижегородской «Чайки». В МХЛ выступал с сезона 2018/19, играл за череповецкий «Алмаз», нижегородскую «Чайку». Всего провел на молодежном уровне 175 матчей, в которых заработал 148 (84+64) очков.