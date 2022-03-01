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В Туле открылась выставка средневековых гравюр Альбрехта Дюрера: фоторепортаж

В Туле открылась выставка средневековых гравюр Альбрехта Дюрера: фоторепортаж

1 марта в Музейном квартале на базе ГИМа открылась выставка «Альбрехт Дюрер и его эпоха».

На выставке будут представлены гравюры крупнейшего немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, а также работы его выдающихся современников-соотечественников из собрания Государственного исторического музея.
 
В коллекции представлены гравюры, выполненные в разных техниках, а также монеты, оружие и предметы декоративно-прикладного искусства Германии XV—XVI веков.
 
Специально к выставке в музее пройдут тематические мастер-классы, лекции и экскурсии.
 
Подробная программа — здесь.
Открытие экспозиции приурочено к 150-летию ГИМа, которое отмечалось в феврале этого года. Посетить можно до 4 апреля, в том числе по Пушкинской карте. Ознакомиться с режимом работы и правилами приобретения билетов в музей можно на сайте учреждения.
 
Филиал Государственного исторического музея в Туле открылся в сентябре 2020 года. За это время его посетили более 25 тысяч человек.
 
Галерея
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 1
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 2
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 3
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 4
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 5
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 6
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 7
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 8
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 9
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 10
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 11
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 12
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 13
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 14
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 15
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 16
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 17
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 18
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 19
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 20
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 21
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 22
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 23
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 24
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 25
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 26
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 27
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 28
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 29
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 30
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 31
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 32
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 33
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 34
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 35
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 36
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 37
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 38
В Туле открылась выставка средневековых гравюр Дюрера, Фото: 39
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:45 +2
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