В Туле открылась выставка средневековых гравюр Альбрехта Дюрера: фоторепортаж

1 марта в Музейном квартале на базе ГИМа открылась выставка «Альбрехт Дюрер и его эпоха».

На выставке будут представлены гравюры крупнейшего немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, а также работы его выдающихся современников-соотечественников из собрания Государственного исторического музея.

В коллекции представлены гравюры, выполненные в разных техниках, а также монеты, оружие и предметы декоративно-прикладного искусства Германии XV—XVI в еков.

Специально к выставке в музее пройдут тематические мастер-классы, лекции и экскурсии.

Открытие экспозиции приурочено к 150-летию ГИМа, которое отмечалось в феврале этого года. Посетить можно до 4 апреля, в том числе по Пушкинской карте. Ознакомиться с режимом работы и правилами приобретения билетов в музей можно на сайте учреждения

Филиал Государственного исторического музея в Туле открылся в сентябре 2020 года. За это время его посетили более 25 тысяч человек.