Выставка «Альбрехт Дюрер и его эпоха»: туляков приглашают на лекции и экскурсии

К выставке «Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV — первой половины XVI вв. из собрания Исторического музея» специалисты ГИМ и его тульского филиала разработали программы и экскурсии.

Мероприятия помогут посетителям погрузиться в контекст эпохи, в которую жил и создавал произведения художник, узнать о его учителях и учениках.

На экскурсиях и мастер-классах можно будет не только познакомиться с историей возникновения, техникой и видами гравюры, многообразием жанров и сюжетов, которые использовали Дюрер и его современники, но и создать клише по собственному рисунку и сделать его отпечатки. Посетителям представится возможность освоить ручной печатный пресс, отпечатав на нем стилизованную копию гравюры Дюрера.

Самый известный цикл Дюрера — серия гравюр «Апокалипсис», в которой на каждом из 15 печатных листов, помимо изображения, — текст из Откровения Иоанна Богослова о конце мира и судьбах человеческих. Оба текста — и изобразительный, и словесный, были равны и составляли диалог друг с другом. Листы Дюрер собрал в отдельную книгу, издателем которой и выступил. Секретам большой книги о конце времен будет посвящена специальная лекция.

В программе «Дюрер глазами музыкантов» артисты Тульской областной филармонии поделятся своим пониманием творчества немецкого художника, тем, как они «слышат» его гравюры в музыке, написанной не только современниками выдающегося мастера, но и композиторами XVII—XX веков.

1 марта, в первый день работы выставки участие во всех программах — по цене билета на выставку.

программа мероприятий

3 марта в 18.30 лекция «„Апокалипсис” А. Дюрера. В ожидании Страшного суда», 12+

Замечательный живописец и блестящий рисовальщик Дюрер занимался еще и научными изысканиями. Однако прежде всего Дюрер — непревзойденный гравер, свободно владеющий различными техниками гравюры. Один из самых известных гравюрных циклов художника — «Апокалипсис». В нем гравюры сопровождались цитатами из Откровения Иоанна Богослова.

Кто такие Четыре Всадника? Что запечатано Семью Печатями? Кто такая Вавилонская блудница? Почему Число Зверя именно 666? Об этом и многом другом пойдет речь на лекции.

Лектор – Людмила Германовна Черезова, искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея

17 марта в 18.30 лекция «Альбрехт Дюрер и немецкое искусство XVI века», 12+

Немецкого живописца и гравера Альбрехта Дюрера можно назвать одним из самых влиятельных художников в истории искусства. В чем же заключается своеобразие и уникальность творчества художника? Каким образом в нем отразились социальные, политические и духовные противоречия его эпохи? Как повлияли на современников его работы? И почему Дюрер так интригует нас сегодня? Лекция познакомит с творческим наследием как самого Дюрера, так и крупнейших немецких мастеров его времени — Кранаха, Грюневальда и Гольбейна.

Лектор – Залина Валерьевна Тетермазова, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Государственного исторического музея

20 марта в 14.00 концерт «Дюрер глазами музыкантов», 0+

У профессий гравера и музыканта много общего: внимание к каждой детали, привычка к долгому и кропотливому труду, без которого невозможно добиться совершенства линии, композиции, звучания. Идея служения, культ мастерства, стремление постичь тайны гармонии мира близки музыкантам разных эпох. Современные исполнители читают ноты композиторов, живших столетия назад, как гравюры Дюрера, стараясь расшифровать скрытые символы и аллегории. В концерте прозвучит музыка, написанная не только его современниками, но и композиторами XVII—XX веков.

31 марта в 18.30 лекция «Четыре золотых гульдена за мартышку, или во что Дюреру обошлись его путешествия по Европе», 12+

Альбрехт Дюрер был одним из величайших художников эпохи Возрождения. Его гравюры и картины — мировое культурное наследие. Но на что он покупал бумагу и краски, чем платил за ночлег и стол? Сколько стоила жизнь в это время? Почему Дюрер так и не научился танцевать, много ли ему платили за работы и что зарабатывали средневековые гиды — ответы на вопросы даст лекция. Ее слушатели научатся разбираться в названиях и номиналах золотых и серебряных монет, бывших в обращении в Европе эпохи Дюрера.

Лектор — Евгений Михайлович Ушанков, старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея

1 марта 15.30 и 17.00; 5, 13, 19 и 27 марта 13.30 и 15.30 программа с мастер-классом «Альбрехт Дюрер и образы Возрождения», 12+

Участники программы увидят, как эпоха Возрождения отразилась в гравюрах мастера в том числе в трех знаменитых «мастерских гравюрах», в работах учеников и современников Дюрера. Конец XV и весь XVI век — это не только период наивысшего расцвета многих средневековых традиций, но и время кардинального изменения жизни. И это не могло не отразиться в художественной культуре эпохи — в произведениях искусства и предметах быта. На примере памятников из богатейшего собрания Исторического музея посетители узнают, как соотносится искусство гравюры с предметным и историческим контекстом эпохи. В финале программы участники смогут отпечатать стилизованную копию гравюры Дюрера на ручном печатном прессе.

Ежедневно экскурсия по выставке «Альбрехт Дюрер и его эпоха», 12+

В ходе экскурсии посетители узнают, какие события и люди повлияли на творчество Альбрехта Дюрера и почему его произведения актуальны по сей день; познакомятся с шедеврами печатной графики, декоративно-прикладного искусства, отразившими культурно-исторические реалии Германии конца XV — начала XVI веков.

Ежедневно экскурсия с мастер-классом «Черным по белому: искусство гравюры», 7+

Представляя шедевры немецких мастеров XV—XVI века, экскурсовод расскажет об истории возникновения гравюры, ее разновидностях и технологии изготовления. Участники мастер-класса убедятся, что гравюра — еще и увлекательный творческий процесс. Они создадут клише по своему рисунку и сделают оттиски.

В программе возможны изменения. Дополнительная информация по телефону +7(4872)77-31-65. Мероприятия проводятся с учетом противоэпидемических ограничений.