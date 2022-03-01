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В тульской школе подросток ударил одноклассника стулом по голове: прокуратура начала проверку
Фото из архива Myslo.

В тульской школе подросток ударил одноклассника стулом по голове: прокуратура начала проверку

Происшествие случилось 1 марта в Центре образования №20.

1 марта на перемене один из учащихся 9 класса ударил одноклассника стулом по голове.
 
В результате несовершеннолетнему причинена ушибленная рана правой теменной области, после оказания медицинской помощи его отправили домой — госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в прокуратуре Тульской области.
 
Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании, о несовершеннолетних, даст оценку работе органов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими обязанности по воспитанию детей.
 
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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