В тульской школе подросток ударил одноклассника стулом по голове: прокуратура начала проверку

Фото из архива Myslo.

1 марта на перемене один из учащихся 9 класса ударил одноклассника стулом по голове.

В результате несовершеннолетнему причинена ушибленная рана правой теменной области, после оказания медицинской помощи его отправили домой — госпитализация не потребовалась. Об этом сообщили в прокуратуре Тульской области.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании, о несовершеннолетних, даст оценку работе органов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими обязанности по воспитанию детей.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.