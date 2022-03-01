«Тулица-2» стартовала с победы в финальном этапе Молодежной лиги

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Наши спортсменки борются за медали чемпионата.

В Казани стартовал заключительный этап финала за 1−6 места Молодежной лиги по волейболу. Сегодня, 1 марта, «Тулица-2» всухую обыграла «Ленинградку» со счетом 3:0 (25:17, 25:15, 25:9).

Впереди у нашей молодежки еще четыре матча: 2 марта «Тулица-2» сыграет с «Минчанкой», 3 марта с «Динамо-Метар», 5 марта с «Заречье-Одинцово» и 5 марта с «Динамо-Ак Барс-УОР».