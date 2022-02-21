Туляков приглашают услышать «Голос творчества»

Так называется выставка современного искусства, которая откроется в городском Выставочном зале.

В четверг, 24 февраля, в Выставочном зале Тулы представят выставочный проект, в основу которого легла коллаборация авторов различных направлений современного искусства. Зрители познакомятся с творчеством молодых художников и мастеров своего дела, новичков и профессионалов, отдавших многие годы художественной деятельности.

В центре экспозиции – инсталляция Энгеля Исхакова «Шаман арт», погружающая в понимание процессов, происходящих в современном искусстве, и объединяющую традиции и новые форматы.

Представители классического искусства покажут свои произведения в разных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная композиция. Молодые художники экспериментируют в направлении каллиграфии, граффити, digital art, создавая уникальные с точки зрения техники произведения.

В последние годы современное искусство всё больше уходит в онлайн, появляются новые техники, которые молодое поколение осваивает и применяет в своих работах. Появляются также методики продвижения изобразительного искусства, на изучение которых порой у художников не хватает времени.

Проект «Голос творчества» задумывался одним из участников выставки Павлом Семёновым для создания продюсерского центра на базе Выставочного зала, где смогут объединиться авторы различных направлений для обмена опытом и изучения новейших технологий, применяемых в изобразительном искусстве.

В программе выставки – лекции по NFT, созданию портфолио художника, способам продвижения, авторские лекции, творческие встречи, мастер-классы и многое другое!