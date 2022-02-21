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Из-за съёмок фильма на улицах Тулы введут ограничения для транспорта
Фото: kubnews.ru

Из-за съёмок фильма на улицах Тулы введут ограничения для транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В Туле пройдут съемки многосерийного художественного фильма. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения:

Запрещена остановка и стоянка: 

  • с 22 февраля по 23 февраля 2022 года по Красноармейскому проспекту на участке от дома 50 до дома 54-А, по ул. Плеханова (четная и нечетная сторона) на участке от дома 157-А до дома 159,
  • с 23 февраля по 26 февраля 2022 года по ул. Плеханова (четная и нечетная сторона) на участке от дома 132 до дома 132, к. 2.

Ограничено движение:

  • автотранспорта – с 16.30 24 февраля до 5.30 25 февраля и с 21.00 25 февраля до 8.30 26 февраля по ул. Плеханова (четная и нечетная сторона) на участке от дома № 132 до дома № 132 к. 2,
  • трамваев – с 23.30 24 февраля до 4.30 25 февраля и с 23.30 25 февраля до 5.00 26 февраля – там же.
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