Дело Бороненко: Следователи предложили тульским депутатам усилить контроль за помощниками

Фото из архива Myslo

В ближайшее время на заседании Тульской городской Думы будет рассмотрен проект решения об утверждении формы отчёта для помощников народных избранников.

Как стало известно Myslo, на повестку дня ближайшего заседания Тульской городской Думы вынесен вопрос об утверждении формы отчёта для помощников депутатов.

Предполагается, что раз в месяц помощники, работающие по трудовому договору, будут отчитываться о работе с обращениями граждан, личных приёмах и других мероприятиях, в которых они задействованы.

Поводом для этого нововведения послужило внесённое сотрудниками СУ СК России по Тульской области представление «о необходимости принятия мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления».

Вероятно, документ подготовлен в связи со скандальным уголовным делом в отношении депутата городской Думы Александра Бороненко, который обвиняется в том, что фиктивно оформил на работу трёх помощников, а их зарплату забирал себе. Сумма ущерба составила 3 млн рублей, ведётся следствие.