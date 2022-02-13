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На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения

Для пропуска транспорта выделено три полосы движения, одна из которых работает по реверсивной схеме.

К работам приступили накануне. Подрядчик провел мероприятия по организации дорожного движения, ограждению мест производства работ и устройству строительного городка. 

В настоящее время идет демонтаж асфальтового покрытия, бордюров и перил, ограждающих мост. Также частично демонтированы элементы контактной электросети.

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На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения, Фото: 1
На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения, Фото: 2
На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения, Фото: 3
На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения, Фото: 4
На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения, Фото: 5
На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения, Фото: 6
На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения, Фото: 7
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Напомним, на время реконструкции путепровода ограничено движение. 

Для пропуска транспорта выделено три полосы движения, одна из которых работает по реверсивной схеме. 

В вечернее и утреннее время направление движение по средней полосе автоматически переключается и осуществляется по следующему режиму:

  • С 22:00 до 14:00 движение в сторону центра.
  • С 14:00 до 22:00 движение в сторону области. 

В случае необходимости график может быть скорректирован.

В связи с измененной схемой движения троллейбусов на ряд автобусных маршрутов добавлены дополнительные единицы транспорта.

 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:10 +5
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