На Московском мосту в Туле снимают асфальт и демонтируют ограждения
Для пропуска транспорта выделено три полосы движения, одна из которых работает по реверсивной схеме.
К работам приступили накануне. Подрядчик провел мероприятия по организации дорожного движения, ограждению мест производства работ и устройству строительного городка.
В настоящее время идет демонтаж асфальтового покрытия, бордюров и перил, ограждающих мост. Также частично демонтированы элементы контактной электросети.
Напомним, на время реконструкции путепровода ограничено движение.
Для пропуска транспорта выделено три полосы движения, одна из которых работает по реверсивной схеме.
В вечернее и утреннее время направление движение по средней полосе автоматически переключается и осуществляется по следующему режиму:
- С 22:00 до 14:00 движение в сторону центра.
- С 14:00 до 22:00 движение в сторону области.
В случае необходимости график может быть скорректирован.
В связи с измененной схемой движения троллейбусов на ряд автобусных маршрутов добавлены дополнительные единицы транспорта.