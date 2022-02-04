Туляков приглашают на концерт Александра Серова
18 февраля в Городском концертном зале пройдет концерт народного артиста России Александра Серова. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Какая женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»? Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством. Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах.
Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на
Александра Серова — это настоящий подарок для многих зрителей. Творчество этого певца занимает особое место на российской эстраде.
Впервые на большую сцену артист вышел в 1983 году в популярной
телевизионной передаче «Шире круг». С тех пор каждая его встреча с публикой становится ярким и запоминающимся событием, подарком, сюрпризом для каждого слушателя.
Стоит сказать об одной особенности этого исполнителя: когда он выступает, то каждый в зале чувствует, что поет артист именно для него.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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